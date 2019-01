Karlsruhe Schwerer Unfall im Regen: Sechs Verletzte auf A5

Karlsruhe / DPA

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 5 nahe Karlsruhe sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-Jähriger am Sonntag mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Auto rutschte über die Autobahn und krachte in den Wagen eines 67-Jährigen. Der Verursacher und sein Begleiter kletterten leicht verletzt aus ihrem demolierten Fahrzeug. Im anderen Wagen wurden vier Menschen verletzt und von Sanitätern versorgt. Der Sachschaden beträgt rund 22 000 Euro. Die Aufräumarbeiten auf der A5 dauerten bis in die frühen Abendstunden.