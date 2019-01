Sandhausen / DPA

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 5 sind nahe Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in das Heck eines Lastwagens. Das Auto drehte sich und blieb auf der Fahrbahn stehen. Kurz darauf krachte ein weiteres Fahrzeug mit voller Wucht in den stehenden Unfallwagen. Beide Autofahrer wurden verletzt und kamen zur Behandlung in eine Klinik.