Mannheim Schwere Brandstiftung in drei Ländern: 29-Jähriger in Haft

Schwere Brandstiftung in drei Ländern: 29-Jähriger in Haft

Mannheim / DPA

Wegen des Verdachts mehrfacher schwerer Brandstiftung in drei verschiedenen Bundesländern sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll in Mannheim, Hamburg und in Burgthann bei Nürnberg Brände gelegt haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Mannheim am Mittwoch mit. Demnach soll er Anfang August 2017 in einem Gebäude in Mannheim mittels einer benzingetränkten Paste ein Feuer entzündet und die Flucht ergriffen haben.

Ein Bewohner konnte den Brand löschen. Wochen zuvor soll der heute 29-Jährige in Burgthann ein Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Zuletzt soll er in Hamburg einen pyrotechnischen Gegenstand in eine Wohnung geworfen haben. Auch den Brand in der Hansestadt konnte die Wohnungsinhaberin löschen. Außerdem werden dem Mann mehrere Körperverletzungen und die Bedrohung seiner damaligen Freundin vorgeworfen.

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt nahmen den Mann Anfang des Monats in einer Gaststätte in der Main-Metropole fest.

