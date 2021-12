Die deutschen Nachbarländer Österreich, Belgien und die Niederlande. Am Sonntag kommen die Schweiz und Polen dazu. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bekannt. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Einreise aus Hochrisikogebiet: Wer muss in Quarantäne?

Mit der Schweiz ist ein beliebtes Winterreiseziel der Deutschen unter den neuen Hochrisikogebieten. Auch Liechtenstein, Jordanien und Mauritius werden so eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen werden Thailand, Usbekistan und St. Vincent und die Grenadinen in der Karibik.

Schweiz: Reisewarnung des Auswärtigen Amt für nicht notwendige touristische Reisen

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Hochrisikogebiet: Schweizer Tourismus betroffen bis gelassen

Der Hotelverband HotellerieSuisse bewertet es als „verheerend“, dass Deutschland die Schweiz wegen hoher Corona-Infektionszahlen zum Hochrisikogebiet erklärt hat. Eine Quarantäne von zehn Tagen für Ungeimpfte würde sicher Gäste davon abhalten, Ferien in der Schweiz zu verbringen, sagte Karin Sieber, Verbandssprechern, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Auch Maßnahmen der Schweiz selbst, die Reisenden etwa aus Großbritannien, den Niederlanden und Belgien seit Kurzem eine Quarantäne auferlegt, machten die Lage schwierig. Zuvor sei die Schweizer Hotellerie noch zuversichtlich gewesen, die Talsohle durchschritten zu haben. Im Gegensatz zu anderen Ländern waren Skianlagen und Hotels in der Schweiz im vergangenen Winter offen. Durch viele Buchungen aus dem Inland war der Einbruch weniger schlimm als in den Nachbarländern.

Verband Schweiz Tourismus hofft auf Impfquote in Deutschland

Der Verband Schweiz Tourismus sieht die Einstufung als Hochrisikogebiet gelassener. „Alle Reisebeschränkungen sind für den Schweizer Tourismus schädlich“, sagte zwar Sprecher André Aschwanden der dpa. Allerdings sei die Impfquote in Deutschland so hoch, dass immer noch viele Deutsche frei in die Schweiz einreisen könnten. „Und das wäre immer noch besser für die Branche als die Situation im letzten Winter 2020/2021 ganz ohne ausländische Gäste“, sagte er.

Welche Länder werden als Hochrisikogebiete eingestuft?

Als Hochrisikogebiete werden Länder mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage. In der Europäischen Union hatte es im Spätsommer zwischenzeitlich gar keine Corona-Hochrisikogebiete gegeben. In den vergangenen Wochen wurden aber bereits zahlreiche EU-Staaten wieder auf die Risikoliste gesetzt, darunter auch die Nachbarländer Niederlande, Belgien und Österreich mit Ausnahme einzelner Gemeinden.

Ab 05.12.: 60 Länder vom RKI ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete geführt

Insgesamt werden ab Sonntag weltweit wieder mehr als 60 Länder vom RKI ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete geführt. Hinzu kommen acht Virusvariantengebiete in Afrika, für die noch strengere Einreisebeschränkungen gelten. Sie waren wegen der Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in die höchste Risikokategorie eingestuft worden.

RKI-Liste: Neue Hochrisikogebiete ab dem 5.12.

Jordanien

Liechtenstein

Mauritius

Polen

Schweiz

Gebiete, die nicht mehr als Hochrisikogebiete gelten

Usbekistan

Thailand

St. Vincent und die Grenadinen

Diese Staaten/Regionen gelten aktuell als Virusvariantengebiete

Botsuana (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Eswatini (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Lesotho (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Malawi (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Mosambik (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Namibia (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Simbabwe (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Südafrika (Virusvariantengebiet seit 28. November 2021)

Diese Staaten gelten aktuell als Hochrisikogebiet

Ägypten (Hochrisikogebiet seit 24. Januar 2021)

Albanien (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Armenien (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Äthiopien (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Barbados (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Belarus (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Belgien (Hochrisikogebiet seit 21. November 2021)

Belize (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Bosnien und Herzegowina (Hochrisikogebiet seit 12. September 2021)

Bulgarien (Hochrisikogebiet seit 24. Oktober 2021)

Burundi (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Dominica (Hochrisikogebiet seit 22. August 2021)

Estland (Hochrisikogebiet seit 10. Oktober 2021)

Georgien (Hochrisikogebiet seit 25. Juli 2021)

Griechenland (Hochrisikogebiet seit 21. November 2021)

Haiti (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Iran (Hochrisikogebiet seit 24. Januar 2021)

Irland (Hochrisikogebiet seit 21. November 2021)

Jemen (Hochrisikogebiet seit 10. Oktober 2021)

Jordanien (Hochrisikogebiet seit 5. Dezember 2021)

Kamerun (Hochrisikogebiet seit 24. Oktober 2021)

Kongo, Republik (Hochrisikogebiet seit 24. Oktober 2021)

Korea (Demokratische Volksrepublik) (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Kroatien (Hochrisikogebiet seit 24. Oktober 2021)

Laos (Hochrisikogebiet seit 14. November 2021)

Lettland (Hochrisikogebiet seit 10. Oktober 2021)

Libyen (Hochrisikogebiet seit 18. Juli 2021)

Liechtenstein (Hochrisikogebiet seit 5. Dezember 2021)

Litauen (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Malaysia (Hochrisikogebiet seit 13. Juni 2021)

Mauritius (Hochrisikogebiet seit 5. Dezember 2021)

Mexiko (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Moldau, Republik (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Mongolei (Hochrisikogebiet seit 13. Juni 2021)

Montenegro (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021)

Niederlande (Hochrisikogebiet seit 21. November 2021) und die folgenden überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als Hochrisikogebiete:

Bonaire (Hochrisikogebiet seit 27. Juli 2021)

Sint Eustatius (Hochrisikogebiet seit 27. Juli 2021)

Saba (Hochrisikogebiet seit 27. Juli 2021)

Nordmazedonien (Hochrisikogebiet seit 22. August 2021)

Österreich - mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee (Hochrisikogebiet seit 14. November 2021)

Papua-Neuguinea (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Philippinen (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Polen (Hochrisikogebiet seit 5. Dezember 2021)

Rumänien (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Russische Föderation (Hochrisikogebiet seit 7. Juli 2021)

Schweiz (Hochrisikogebiet seit 5. Dezember 2021)

Serbien (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Seychellen (Hochrisikogebiet seit 14. Februar 2021)

Slowakei (Hochrisikogebiet seit 31. Oktober 2021)

Slowenien (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Sudan (Hochrisikogebiet seit 31. Januar 2021)

Syrische Arabische Republik (Hochrisikogebiet seit 31. Januar 2021)

Tadschikistan (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Tansania (Hochrisikogebiet seit 14. März 2021)

Trinidad und Tobago (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Tschechische Republik (Hochrisikogebiet seit 14. November 2021)

Türkei (Hochrisikogebiet seit 17. August 2021)

Turkmenistan (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Ukraine (Hochrisikogebiet seit 10. Oktober 2021)

Ungarn (Hochrisikogebiet seit 14. November 2021)

Venezuela, Bolivarische Republik (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete (Hochrisikogebiet seit 7. Juli 2021)

Vietnam (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021)

