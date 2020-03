Der Werkstattbrand in Stutensee (Kreis Karlsruhe) mit einem Schaden von rund 500 000 Euro ist ersten Erkenntnissen zufolge von Schweißarbeiten ausgelöst worden. Zuerst sei ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Danach sei das Feuer auf das Gebäude der Lackierwerkstatt übergesprungen. Bei dem Brand am Montag wurden auch zwei Oldtimer beschädigt. Der Schaden an den beiden Autos beträgt etwa 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Brand war erst nach mehr als vier Stunden gelöscht. Es waren 64 Feuerwehrleute im Einsatz.

Mitteilung der Polizei