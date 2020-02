Der Schwarzwald-„Tatort“ im Ersten hat am Sonntag einen Durchhänger erlebt. Gerade einmal 6,10 Millionen (17,6 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr die Episode „Ich hab im Traum geweinet“. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner hatten als TV-Polizisten Franziska Tobler und Friedemann Berg dieses Mal in der alemannischen Fastnacht zu ermitteln. Der Krimi wurde unter anderem in Elzach gedreht. Ein neuer „Tatort“ erreicht für gewöhnlich acht bis zehn Millionen. Der verhältnismäßig schwache Wert ließ die ZDF-Komödie „Katie Fforde: Ein Haus am Meer“ mit 5,49 Millionen Zuschauern (15,8 Prozent) ungewöhnlich nah an den ARD-Sonntagskrimi heranrücken.