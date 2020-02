Der neue „Tatort“ mit den Kommissaren Eva Löbau (47) und Hans-Jochen Wagner (51) hinterlässt in einer Kleinstadt im Schwarzwald Spuren. Nebendarsteller, die im neuen „Tatort“ mitspielten, haben auf ihre Gagen verzichtet, wie ein Sprecher der Narrenzunft Elzach bei Freiburg sagte. Zusammengekommen seien so 5000 Euro. Dieses Geld helfe, eines der ältesten Gasthäuser in dem Ort zu einem Bürgerzentrum zu machen. In dem Ort wurde die Folge der ARD-Krimireihe vor einem Jahr gedreht. Ausgestrahlt wird „Ich hab im Traum geweinet“ am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.

Es ist nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) der fünfte „Tatort“ mit Wagner und Löbau als Ermittler im Schwarzwald. Er spielt in der aufgeheizten Stimmung der alemannischen Fastnacht. Die beiden Kommissare müssten darin den Mord an einem Geschäftsmann in einem Hotelzimmer im Schwarzwald aufklären. In dem Fall geht es den Angaben zufolge zudem um eine Schönheitsklinik und um eine dort beschäftigte Krankenschwester mit zwielichtiger Vergangenheit.

