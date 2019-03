Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Ortenaukreis) öffnet erstmals am Sonntag (24. März) und startet damit seine 55. Saison. Das Jahresthema lautet „Die Zeit auf Ihrer Seite“, sagte eine Museumssprecherin am Donnerstag. Geplant seien Ausstellungen, Aktionen und Veranstaltungen mit Blick in die Geschichte und mit Bezug zur Gegenwart.

„Wir machen uns in dieser Saison auf die Suche nach den Momenten, in denen uns bewusst wird, wie die Zeit vergeht - und wie schön sie ist, wenn sie einen kleinen Moment mal ganz still steht“, sagte Geschäftsführerin Margit Langer. Im Vordergrund stehen vor allem Gegenwartsbezüge und die Zeit der 1950er bis 80er Jahre. Zudem gibt es neue Ausstellungsbereiche, einen neuen museumspädagogischen Pavillon sowie einen neuen Wasserspielplatz. Geplant seien Angebote für die ganze Familie sowie für Kinder- und Jugendgruppen.

Der 1964 eröffnete Vogtsbauernhof ist nach eigenen Angaben das älteste und besucherstärkste Freilichtmuseum in Baden-Württemberg. Zudem gehört es mit rund 220 000 Besuchern jährlich und 7,4 Hektar Fläche zu den größten und besucherstärksten Freilichtmuseen in Deutschland. Mit unterschiedlichen Häusern zeigt es das frühere Leben und Arbeiten im Schwarzwald. Die diesjährige Saison dauert bis zum 3. November.

Vogtsbauernhof

Freilichtmuseen Baden-Württemberg