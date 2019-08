Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer soll in einer Stuttgarter Stadtbahn eine Zugbegleiterin angegriffen haben. Der 20-Jährige habe der 51 Jahre alten Frau in den Bauch geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann am Samstagmittag an der U-Haltestelle Hauptbahnhof fest. Er kam später wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge in der U15 in Richtung Killesberg ereignet.

