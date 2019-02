Flüchtlingslager Schutzlos im „Dschungel von Calais“? Flüchtling klagt in Straßburg

Schutzlos im „Dschungel von Calais“? Flüchtling klagt in Straßburg

Straßburg / dpa

Das als „Dschungel von Calais“ bekannt gewordene einstige Migrantenlager im Norden Frankreichs beschäftigt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Straßburger Richter entscheiden am Donnerstag (10 Uhr) über die Beschwerde eines afghanischen Jugendlichen, der bemängelt, in dem Elendslager keinen Schutz durch die französischen Behörden erfahren zu haben (Beschwerdenummer 12267/16). Der im Jahr 2004 geborene Beschwerdeführer wirft Frankreich vor, auf diese Weise das Verbot unmenschlicher Behandlung verletzt zu haben.

In dem Zelt- und Hüttenlager hausten vor der Räumung im Jahr 2016 zwischenzeitlich bis zu 8000 Migranten unter unwürdigen Bedingungen. Viele Menschen strandeten dort, die auf eine Einreise nach Großbritannien hofften - so auch der Beschwerdeführer.

Mit Unterstützung einer Nicht-Regierungs-Organisation setzte der Jugendliche schließlich gerichtlich eine Unterbringung in einer speziellen Unterkunft durch. Doch die Behörden hätten nichts unternommen, um ihn tatsächlich dort in Obhut zu nehmen, macht er laut Gericht geltend. Frankreich hält dagegen, der Jugendliche sei nicht auffindbar gewesen. Seit März 2016 lebt er in Großbritannien.

