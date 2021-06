In einem Baggersee in Schutterwald, im Ortenaukreis in Baden-Württemberg wurde ein Toter gefunden

Der Mann wurde vorher als vermisst gemeldet

Beim Baden im See war er am Vortag verschwunden – bis die Polizei seine Leiche geborgen hat

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte der Polizei eine männliche Leiche aus einem Baggersee im Ortenaukreis geborgen. Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einem 59 Jahre alten Mann der als vermisst galt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Leiche im Baggersee Schutterwald: Vermisster tot gefunden

Der Mann habe am Mittwoch in dem See von Schutterwald gebadet und sei dann verschwunden. Nachdem die Suche nach ihm am Mittwochabend ergebnislos geblieben war, hatte die Polizei das Gewässer am Donnerstag erneut mit Tauchern und Booten abgesucht. Dabei sei der Tote in einer Tiefe von sieben Metern entdeckt worden.