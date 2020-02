Der Brand eines Holzschuppens in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) hat einen Schaden von geschätzt 80 000 Euro versursacht. In dem Schuppen, der am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte, standen mehrere Landmaschinen, wie die Polizei mitteilte. Gebäude und Maschinen wurden komplett zerstört.

Pressemitteilung