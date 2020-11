Dass die Digitalisierung der Schulen eine enorme Herausforderung ist, war den meisten Bildungsexperten bereits vor der Corona-Krise klar. Seit das Virus Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler in Massen in den Lockdown getrieben hat, wurde aber überdeutlich, wie groß der Nachholbedarf in dieser Hinsicht noch ist – vor allem, was Ausstattung und Infrastruktur angeht, aber auch in Sachen digitaler Lernkonzepte.

Motto: Schule digital gestalten

Einen Ideenwettbewerb für Letzteres ruft nun die Ferry-Porsche-Stiftung aus. Mit insgesamt einer Million Euro fördert die Stiftung „innovative digitale ganzheitliche Lernkonzepte, welche Didaktik und Technologie des 21. Jahrhunderts vereinen“, wie es in den Ausschreibungsunterlagen heißt. Die „Ferry Porsche Challenge 2021“ steht unter dem Motto „Schule digital gestalten“.

Teilnehmen können alle Schulen aus den Bundesländern Baden-Württemberg und Sachsen, die Schirmherrschaft hat die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU). Jede Schule kann dabei bis zu zwei Digitalisierungsprojekte einreichen.

Auch soziale Gerechtigkeit zählt

Gesucht wird zum Beispiel nach Ideen und Konzepten, die Lehren und Lernen mit digitalen Tools verbessern, Schülerinnen und Schüler kreativ einbinden, kritisches Denken und Selbstständigkeit fördern – aber auch nach Möglichkeiten, digitale Bildung so zu gestalten, dass soziale Gerechtigkeit unabhängig von Einkommen oder Bildung der Eltern gewährleistet ist. Zulässig sind dabei nur Projekte, die nicht bereits umgesetzt sind.

„Bildung und Digitalisierung gehören zu den wichtigsten Themen unserer Zeit“, sagt Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Ferry-Porsche-Stiftung. „Den Schulen kommt dabei eine immens wichtige Rolle zu.“ Die Stiftung wolle das Anliegen unterstützen und übernehme damit gesellschaftliche Verantwortung.

100 000 Euro für Erstplatzierte

Die Bewerbungsphase dauert bis zum 28. Februar 2021 an. Projekte, die die Ausschreibungskriterien erfüllen, nehmen an einem Online-Voting teil, in dem 29 Projekte für das Finale nominiert werden. Dort entscheidet eine Jury über die Gewinner. Die drei ersten Plätze sind mit jeweils 100 000 Euro dotiert, sechs zweite Plätze mit je 50 000 Euro sowie acht dritte Plätze mit je 25 000 Euro; außerdem soll es zusätzlich zwei mit 75 000 Euro dotierte Sonderpreise geben. Jeder Finalist erhält 5000 Euro.

Sportwagenmarke Porsche. Die Ferry-Porsche-Stiftung wurde 2018 gegründet und fördert gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Sport. Namensgeber ist Ferry Porsche, Sohn von Unternehmensgründer Ferdinand Porsche und Begründer der

Alle Infos unter:

www.ferry-porsche-challenge.de