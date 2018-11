Sinsheim / DPA

Eine Schule in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist mit politischen Symbolen beschmiert worden. Die unbekannten Jugendlichen sprühten auch ein Hakenkreuz an die Wand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Darüber hinaus sei der Rektor der Schule namentlich verunglimpft worden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Mitteilungen Polizei Mannheim