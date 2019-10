Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Schusswaffengebrauch am Mittwochmittag gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle in der Seestraße in Tettnang. Beamte der Kripo Friedrichshafen wollten einen 43-jährigen Mann festnehmen der per Haftbefehl gesucht wurde.

Schüsse fallen wegen Bedrohungssituation

Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei zu einer bedrohlichen Situation für die Beamten, deswegen hätten sie auf den Gesuchten gefeuert. Der Mann wurde durch die Schüsse schwer verletzt.

Die Polizei leistete sofort Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf und den 43-Jährigen versorgte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an, hieß es im Polizeibericht.

