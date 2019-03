Bei Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat es offenbar mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Der Täter ist auf der Flucht, die Anti-Terror-Einheit ist im Einsatz.

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht fahndet die Polizei nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Sie veröffentlichte auch ein Foto des Mannes namens Gökman Tanis aus der Straßenbahn. Wer den Gesuchten sehe, solle sich ihm nicht nähern, sondern die Polizei rufen.

Durch die Schüsse ist einem Medienbericht zufolge mindestens ein Menschen getötet worden. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtet. Der mutmaßliche Täter ist laut Angaben der Polizei auf der Flucht. Die Ermittler prüften auch Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll.

Nach dem Vorfall gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief am Montagmittag die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Außerdem wurden vorsorglich alle Moscheen geschlossen. „Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan“, sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt.

Schüsse in Straßenbahn Liveblog: Terroralarm in Utrecht Es ist Montagmorgen, plötzlich fallen in Utrecht Schüsse. Mehrere Menschen werden verletzt. Laut Medien soll auch ein Mensch getötet worden sein. Die aktuelle Entwicklung im Liveblog.

Auf Fotos, die von örtlichen Medien verbreitete wurden, waren maskierte und bewaffnete Polizisten und Rettungswagen rund um eine Straßenbahn zu sehen. Nach Berichten örtlicher Medien war die Anti-Terror-Polizei vor Ort. Der Straßenbahnverkehr in der Gegend wurde eingestellt.

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass in der niederländischen Stadt Utrecht mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden seien. Es seien mehrere Schüsse in einer Straßenbahn gefallen. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden zunächst nicht mitgeteilt. Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt.

Die Sicherheitskräfte teilten am Montag mit, ein „mögliches terroristisches Motiv“ sei Gegenstand der Ermittlungen.

Anschlag Neuseeland verschärft Waffengesetze Neuseeland hat nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit der Verschärfung seiner Waffengesetze begonnen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer „beunruhigenden“ Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.

Bundespolizei verstärkt Kontrollen

Die Bundespolizei kontrolliert an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. „Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve, die nahe der Grenze zu den Niederlanden liegt. Alle verfügbaren Beamten seien im Einsatz, außerdem verstärkten Beamte der Landespolizei Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkt sei die Autobahn 3. Aber auch an anderen Autobahnen, an Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte. Sie schauten sich die sich nähernden Fahrzeuge an und würden gezielt Fahrzeuge herausziehen aus dem fließenden Verkehr bei Verdacht. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gebe es Kontrollen. Beamte gingen durch die Züge.

Das könnte dich auch interessieren: