Zeugen haben am Gorch-Fock-Wall in Hamburg Schüsse gehört. Die Polizei hat diese Angabe bestätigt, heißt es in einem Bericht des NDR. Klar sei laut Polizeisprecher, dass am Gorch-Fock-Wall gegen 11.50 Uhr mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Es wird von einer Schießerei ausgegangen.

Schüsse in Hamburg am Gorch-Fock-Wall: Polizeieinsatz am Freitag, 20.08.2021

Die Polizei ist sofort zum Einsatz ausgerückt – mitsamt Spezialeinheit. Bei einer Großfahndung wird nun nach dem Schützen gesucht – oder nach mehreren Schützen. Zeugen berichteten laut NDR nämlich von mehreren Männern, die nach den lauten Schüssen mit ihren Autos davonrasten.