Wie fit sind deutsche Grundschüler in Mathe und Naturwissenschaften - Aufschluss darüber gibt die alle vier Jahre durchgeführte internationale Vergleichsstudie TIMSS. Die aktuellen Ergebnisse werden an diesem Dienstag (10.00 Uhr) vorgestellt. Anders als bei der Pisa-Studie, bei der die Leistungen von 15-Jährigen verglichen werden, geht es hier um Viertklässler. Weltweit nahmen an den TIMSS-Tests im vergangenen Jahr mehr als 300 000 Schülerinnen und Schüler teil, in Deutschland beteiligten sich 4900 repräsentativ ausgewählte Grundschüler.

Bei der vorherigen Studie vor vier Jahren hatte Deutschland eher mittelmäßig abgeschnitten: Im weltweiten Vergleich lagen die deutschen Schüler bei Mathe im Mittelfeld, bei den Naturwissenschaften in der oberen Hälfte. Im EU-Vergleich waren die Mathe-Testergebnisse leicht unter-, die in Naturwissenschaften leicht überdurchschnittlich. TIMSS steht für „Trends in International Mathematics and Science Study“. Deutschland hat daran nach 2007, 2011 und 2015 nun zum vierten Mal teilgenommen.

Vorgestellt werden die Ergebnisse von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin und amtierenden Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig (SPD), dem Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Christian Luft und dem wissenschaftlichen Leiter der Studie in Deutschland, Knut Schwippert.