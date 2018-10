Neckarwestheim / DPA

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag den Schriftzug „Wir flicken bis zum Super-GAU - EnBW“ an das Atomkraftwerk in Neckarwestheim projiziert. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, dass es in dem Fall jedoch keine Ermittlungen geben werde. „Nach unseren Einschätzungen liegt keine Straftat vor.“ Die Aktion falle unter die freie Meinungsäußerung. EnBW war dazu am Freitag zunächst nicht zu erreichen. Das Atomkraftwerk gehört zu den letzten, die in Deutschland stillgelegt werden.