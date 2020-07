In diesem Sommer fährt zum ersten Mal ein ICE von Stuttgart direkt nach Rügen. Der Schnellzug startet früh morgens in der südwestlichen Metropole und hält unter anderem in Heilbronn, Kassel und Berlin, bis er nachmittags das Ostseebad Binz erreicht, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Alle wichtige Informationen zur Expresslinie zwischen Stuttgart und Rügen

Über die rund 690 Kilometer lange Reise gibt es einiges zu wissen:

die Züge fahren ab sofort freitags und samstags

die Rückfahrten beginnen in Binz samstags und sonntags jeweils am späten Vormittag

die direkte Verbindung besteht vom 31. Juli bis zum 19. September

eine reguläre Verbindung dauert rund 12 Stunden, der Schnellzug benötigt indes, nach Bahn-Angaben nur knapp neun Stunden

die Preise können je nach Buchungszeit, Route und Klasse stark variieren

normale Verbindungen gibt es bereits ab 24 Euro

Von Samstag an tragen Bahn-Mitarbeiter eine neue Uniform

Die Mitarbeiter auf der Premierenfahrt von Stuttgart an die Ostsee am Freitagmorgen durften bereits in die neue blau-weinrote Kollektion von Designer Guido Maria Kretschmer schlüpfen.

Die Bahn-Mitarbeiter Hava Bilge (l), Zugbegleiterin im DB Fernverkehr, Anne Refermat, Reiseberaterin im DB Vertrieb Berlin, und Volker Kunzelmann, Kundenbetreuer im Nahverkehr bei DB Regio, präsentieren neue Uniformen in weinrot und blau.

© Foto: Harry Vorsteher / dpa

Es gehe insgesamt um rund 900 000 Kleidungsstücke für rund 43 000 Zugbegleiter, Servicemitarbeiter, Lokführer und Busfahrer.