Stuttgart Schnee wird zu Regen in Baden-Württemberg

Stuttgart / DPA

Der Schneefall in Baden-Württemberg geht zum Wochenende hin immer mehr in Regen über. Am Donnerstagvormittag soll es vor allem im Westen des Landes noch leicht schneien, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Hier sei erneut mit glatten Straßen zu rechnen. Ab Freitag soll es dann verbreitet regnen. Lediglich im Bergland sei noch mit Schnee zu rechnen. Eine Niederschlagpause gebe es am Donnerstagnachmittag, so die Meteorologin. Hier könne sogar die Sonne herausschauen. Die Höchsttemperaturen liegen in diesen Tagen nach Angaben des DWD bei sechs Grad, im Bergland bei ein Grad.