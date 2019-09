Gefälschte Luxustaschen, Zigaretten und Schnaps - Zollfahnder haben im Kreis Göppingen mehrere mutmaßliche Schmuggler gestellt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, fanden Beamte in einem Kleinlaster auf der Autobahn 8 zunächst 167 Liter Schnaps und 800 Zigaretten mit rumänischen Steuerbanderolen. Der Fahrer war am Samstag ohne erforderliche Papiere auf dem Weg von Rumänien nach Großbritannien bei Gruibingen kontrolliert worden.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Zahlen musste er 131 Euro Tabaksteuer. Auch musste er 1268 Euro für Alkoholsteuer und die zu erwartende Strafe hinterlegen.

Bei der Kontrolle eines bosnischen Busses fanden Beamte 1000 Zigaretten sowie zwei Reisetaschen eines Luxusmarkenherstellers. Dabei habe es sich um Fälschungen gehandelt. Gegen beide Fahrer wird wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz sowie des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Die Fahrer mussten 750 Euro für die Waren begleichen sowie eine Sicherheit in Höhe von 200 Euro leisten. Taschen und Zigaretten wurden sichergestellt.

Mitteilung