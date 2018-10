Schmorbrand in Küche in Baden-Baden: Frau im Krankenhaus

Baden-Baden / DPA

Eine aufmerksame Bewohnerin hat in Baden-Baden in einem Haus Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr informiert und somit ihrer Nachbarin wohl das Leben gerettet. Diese wurde von den Einsatzkräften bewusstlos neben dem Herd in ihrer Wohnung gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das verkohlte Essen stand noch auf der Kochstelle. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

