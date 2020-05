Aus dem Garten eines Wohnhauses in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) sind 16 Schildkröten gestohlen worden. Es handele sich dabei um zwölf kleinere Tiere und vier größere griechische Landschildkröten, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Motiv des Diebstahls sei unklar. Die Schildkröten befanden sich in dem Garten im Winterschlaf. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Von dem oder den Tätern gibt es laut den Ermittlern bisher keine Spur.

