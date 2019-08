Unbekannte haben in Schwaben 17 griechische Landschildkröten gestohlen. Die Tiere hätten sich bei einem privaten Halter in Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) in einem Freiluftgehege befunden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das mehrere Quadratmeter große Terrain sei frei zugänglich gewesen. Ob der Halter noch mehr Tiere hat, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Beamten schätzten den Schaden auf mehr als 1000 Euro.