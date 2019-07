Mindestens eine Scheune ist in einem Wohngebiet in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten ein Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Wohnhäuser zu verhindern, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei rief die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Zunächst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.