Stuttgart Schauspieler Walter Sittler erhält Ehrenfilmpreis

Stuttgart / DPA

Für sein Schaffen erhält der in Stuttgart lebende Schauspieler und Produzent Walter Sittler den Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis. Dieser soll ihm am 5. Dezember bei der Eröffnung der 24. Landesfilmschau in Stuttgart übergeben werden. „Charmant und sympathisch schreibt Walter Sittler seit nunmehr 31 Jahren Fernsehgeschichte“, heißt es in der Begründung des Filmbüros Baden-Württemberg, das die Auszeichnung vergibt. Er engagiere sich zudem kulturell und für wohltätige Zwecke.

Sittler, in Chicago geboren, machte eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Erste Erfolge im Fernsehen feierte er in der Rolle als Chefarzt in der Serie „Nikola“. Zuletzt war der 65-Jährige etwa in „Der Kommissar und das Meer“ und „Daheim in den Bergen„ zu sehen. Außerdem ist er mit Solo-Bühnenprogrammen auf Tour und produziert Dokumentarfilme. Sittler wurde mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Der Ehrenfilmpreis wird seit 2011 verliehen. Mit ihm werden Personen ausgezeichnet, die Baden-Württemberg als Film- und Medienstandort mitprägen.