Die französische Film-Legende Michel Piccoli ist tot. Der Schauspieler sei am 12. Mai im Alter von 94 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, teilte seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Die Verachtung" und "Die Dinge des Lebens".