Drittligist 1860 München spielt am heutigen Dienstag, den 26.10.2021, im Grünwalder Stadion gegen Zweitligist Schalke.

Im Liga-Alltag läuft es aktuell für 1860 alles andere als gut. Mit nur 14 Punkten auf dem Konto und somit einem Punkt Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, steckt der bayerische Traditionsverein in der unteren Tabellenhälfte der 3. Liga fest. Nun steht gegen Schalke ein DFB-Pokalspiel bevor, das an einst packende Aufeinandertreffen in der Vergangenheit erinnert. So holten die Münchner Löwen 1942 den ersten ihrer zwei Pokalsiege durch ein 2:0 gegen Schalke im Finale.

Die Königsblauen haben sich in den vergangenen Zweitliga-Spielen stabilisiert – die letzten vier Partien konnte Schalke alle gewinnen. Nun steht S04 auf dem 3. Tabellenplatz, der die Relegation um den Aufstieg bedeuten würde

Wo wird das Spiel 1860 München gegen Schalke 04 heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen k ostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

DFB-Pokal heute – 1860 München gegen Schalke: Uhrzeit, Anstoß und Spielort

Die Partie heute gehört zu den ersten Spielen der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals. Die 1. Hauptrunde startete am 6. August 2021 mit 64 verschiedenen Fußballteams.

Das Spiel der beiden Traditionsvereine 1860 München und Schalke 04 findet am heutigen Dienstag, den 26.10.2021, statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Ausgetragen wird die Pokal-Partie im Grünwalder Stadion in München. 1860 hat somit das Heimrecht.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel in München im Überblick:

Spieltag: 2. Runde DFB-Pokal

2. Runde DFB-Pokal Anpfiff: Dienstag, 26.10.2021, um 18:30 Uhr

Dienstag, 26.10.2021, um 18:30 Uhr Stadion: Grünwalder Stadion, München

Free-TV, Sky, DAZN, Livestream: Alle Infos zur Übertragung von 1860 München – Schalke

Vor der Partie 1860 München gegen Schalke stellt sich für viele Fans die Frage: Wer überträgt das DFB-Pokalspiel live im TV oder Stream? Einige Spiele im DFB Pokal werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Das heutige Match läuft jedoch exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky. Um 18:00 Uhr startet Sky mit der Übertragung. Kommentator der Partie ist Toni Tomic.

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: Sky Go, Sky Ticket

DFB-Pokal-Spiel heute: S04-Trainer Grammozis erwartet gegen 1860 einen Pokalfight

„Es muss unser Anspruch sein weiterzukommen“, sagt Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis. Für die gegnerische Mannschaft hat er trotzdem nur Lob übrig: „1860 ist ein großer Tanker. Ein Traditionsverein, der es verdient, in der Bundesliga oder in der 2. Liga zu spielen. Ich erwarte einen echten Pokalfight.“

Seit vier Jahren spielt 1860 München allerdings schon in der 3. Liga. Partien in der 1. Bundesliga spielten die Löwen das letzte Mal vor 22 Jahren. Trotzdem ist Löwen-Trainer Michael Köllner nicht mutlos: „Wir wollen Pokal-Geschichte schreiben. Über unser Heimpublikum und das Stadion können wir es schaffen“, sagte er. Der DFB-Pokal sei ein Wettbewerb „in dem wir bundesweit auf uns aufmerksam machen können. Es ist anders als in der dritten Liga.“