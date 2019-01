Glosse Schafkopf als Schulfach

München / Günther Marx

Ja, der Zeitgeist knabbert auch am bayerischen Brauchtum. Dort macht sich der Philologenverband Sorgen ums Schafkopfen, jenem Kartenspiel, das sozusagen als urbayerisch gilt, aber auch über die Landesgrenzen hinaus Verbreitung gefunden hat.

Wer südlich des Mains aufgewachsen ist, hatte nicht selten schon im Schulbus die Karten auf der Hand. In der Wartezeit vor Schulbeginn wurde weiter „gekartelt“ und in den Pausen auch. In der Oberstufe wurden Freistunden schon mal in die nächste Eckkneipe verlegt – wo man als zünftiger Pennäler gemeinsam einen „Stiefel“ trank und die Karten auf den Tisch knallte. Gerne auch mit Zigarette. Es war früher nicht alles schlecht.

Aber: Schon damals machten Tischkicker und Flipper dem „Karteln“ Konkurrenz. Inzwischen geht die Entwicklung so weit, dass der Bayerische Philologenverband sogar die Einführung des Schafkopfens in den Unterricht empfiehlt. Wo alle nur am eigenen Smartphone daddeln, sei der Bildungsgehalt des Schafkopfens, so der Augsburger Pädagogik-Professor Klaus Zierer, nicht hoch genug einzuschätzen. Mathematische, soziale und strategische Kompetenzen – diesem Bildungsauftrag werde dabei im umfassenden Sinne nachgekommen. Das kann man als gewesener Schüler nur bestätigen. Wobei: Die eine oder andere Note hatte sich in der intensiven Schafkopfphase durchaus nach unten bewegt.