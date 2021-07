Bei der Schauspielerin, die unter anderem in der erfolgreichen Marvel-Filmreihe Avengers mitspielt, soll offenbar Nachwuchs unterwegs sein. Das meldete Page Six , die Promi Seite der New York Post. Mehrere Quellen hätten berichtet, dass die Oscar-nominierte Schauspielerin und ihr MannComedian und Autor, ihr erstes gemeinsames Baby erwarten.