Union Berlin hat gegen den SC Freiburg gewonnen - 1:0, also ohne Gegentreffer. Wenn der SC Freiburg aber einen Elfmeter bekommen hätte, wäre der Biberacher Torwart Loris Karius bestens vorbereitet gewesen. Denn auf einer roten Trinkflasche des Schlussmanns vom 1. FC Union Berlin klebte am Samstag ein kleiner, weißer Zettel. Was darauf stand? Offensichtlich detaillierte Informationen zu potenziellen Strafstoßschützen der Breisgauer. „Das kann man dann als Stütze nehmen, wenn man's braucht“, erzählte Karius nach dem 1:0-Sieg der Berliner bei Sky. Der TV-Sender hatte die rote Flasche zuvor per Kamera eingefangen.