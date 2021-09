Beim Brand in einer Sauna in einem Hotel im baden-württembergischen Ettlingen sind acht Menschen leicht verletzt worden. Bei dem Feuer am Sonntagabend wurden alle vier Saunen und die Einrichtung im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes zerstört, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am frühen Montagmorgen mitteilte. Das Hotelgebäude wurde komplett geräumt.

Saunabrand Hotel Ettlingen: Acht Menschen erleiden durch Feuer Rauchvergiftung

Acht Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der durch den Brand verursachte Sachschaden lag nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.