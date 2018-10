Fellbach Sattelzug bleibt im Kappelbergtunnel hängen

Fellbach / DPA

Ein Sattelzug mit einem geladenen Abrissbagger ist am Dienstagabend im Kappelbergtunnel in der Nähe von Stuttgart stecken geblieben. Die Röhre in Richtung der Landeshauptstadt sei deswegen noch auf unbestimmte Zeit gesperrt, teilte die Polizei mit. Der Bagger sei in Richtung Stuttgart etwa 400 Meter nach der Tunneleinfahrt an einer Lüftungsturbine hängen geblieben und habe diese vollständig abgerissen. Als der Fahrer des Sattelzugs nach rechts auf den Pannenstreifen fuhr, seien auch Teile der Tunnelbeleuchtung beschädigt worden.

Zudem wurde durch den Unfall automatisch die Brandmeldeanlage ausgelöst, was eine sofortige Sperrung beider Fahrtrichtungen der Bundesstraße 14 zur Folge hatte, die durch den Tunnel führt. Weil die Feuerwehr danach keine Brandgefahr feststellte, konnte die andere Tunnelröhre wieder freigegeben werden. Die Bergung des Sattelzuges dauerte am Abend noch an. Es werde noch untersucht, ob die Tunnelsicherheit durch die Beschädigungen beeinträchtigt ist.

