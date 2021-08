Sardinien in Italien hat mit steigenden Corona-Zahlen zu kämpfen.

Eigentlich ist Urlaub auf der italienischen Insel ein traumhaftes Erlebnis: kleine, einsame Buchten mit feinem Sandstrand und raue Klippen. Das bergige Landesinnere lädt zum Wandern ein, es gibt viele Ruinen und Nuraghen zu entdecken sowie italienische Spezialitäten und verschiedene Weine zu kosten. Stars wie Cristiano Ronaldo schippern gern mit ihren Jachten an der Costa Smeralda entlang, die weißen langen Sandstrände an der Ost- und Südküste Costa Rei haben karibisches Flair. Kein Wunder also, dass sich Sardinien großer Beliebtheit bei Urlaubern erfreut. Aber wie gestaltet sich ein Urlaub im Corona-Jahr 2021? Brände wüteten auf Sardinien und die Corona-Zahlen steigen auch in Italien wieder an. Die Corona-Regeln wurden verschärft. Alle Infos zur Sardinien-Reise im Überblick.

Aktuelle Corona-Zahlen Sardinien: Inzidenz, Infektionen, Impfquote in der Übersicht

Corona-Lage auf Sardinien? Die neuesten Corona-Zahlen laut der Websteite Wie ist die aktuelleauf Sardinien? Die neuesten Corona-Zahlen laut der Websteite sardinien.de (Stand: 27.08.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 145,5

Neuinfektionen: 424

Infektionen gesamt: 70.764

Neue Todesfälle: 2

Todesfälle gesamt: 1566

Gelbe Zone: Werden Sizilien und Sardinien hochgestuft?

Sizilien hat den Grenzwert der 150er-Inzidenz bereits überschritten und wird vermutlich zur gelben Zone. Welche Regeln gelten dann? Alle Infos im folgenden Artikel:

Neben Sizilien könnte bald auch Sardinien zur gelben Zone deklariert werden. Auf der Insel sind aktuell bereits 12 Prozent der Intensivbetten belegt. Der Grenzwert liegt bei 10 Prozent. Eine Änderung der Zone wäre für Sardinien allerdings frühestens in der kommenden Woche möglich.

Einreise und Rückreise: Corona-Regeln und Testpflicht für Fähre und Flug nach Sardinien

Das gilt bei der Einreise nach Sardinien

Einreise-Regeln nach Italien und somit auch auf die Mittelmeerinsel Sardinien, sind recht einfach. Italien gilt nicht als Hochinzidenzgebiet und es besteht keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. An der Grenze brauchen Urlauber lediglich einen Nachweis über eine abgeschlossene Covid-19-Impfung oder einen Genesenen-Nachweis. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen – der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Außerdem wird dieses Fiebermessungen rechnen. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad Celsius kann die Einreise verweigert werden. Dienach Italien und somit auch auf die Mittelmeerinsel, sind recht einfach. Italien gilt nicht als RKI-Risikogebiet oderund es besteht keinevom. An der Grenze brauchen Urlauber lediglich einen Nachweis über eine abgeschlosseneoder einen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einenvorlegen – der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Außerdem wird dieses Einreiseformular benötigt. Wer mit der Fähre nach Sardinien übersetzt, muss mitrechnen. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad Celsius kann die Einreise verweigert werden.

Das gilt bei der Rückreise aus Sardinien nach Deutschland

Seit dem 1. August gelten neue Einreiseregeln. Wer vom Urlaub nach Deutschland zurückkommt, für den gelten neue Regeln. Außerdem muss man sich über das Einreise-Portal anmelden. Alle Infos zur Rückreise:

Corona-Regeln auf Sardinien: Italien verschärft Beschränkungen und Maßnahmen

Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Italien steigen aktuell wieder. Am 6. August wurden die Regeln zur Eindämmung des Virus daher wieder verschärft. Der sogenannte grüne Pass wurde eingeführt: Künftig ist nur noch damit der Zutritt zu Innenräumen von Restaurants, Bars oder Sportstätten grwährt.Sowie in Museen, Fitnessstudios, Bussen, Bahnen und Schwimmbädern. In dem grünen Pass ist einer der folgenden Nachweise hinterlegt:

mindestens ein einfacher Impfnachweis

ein negativer Corona-Test

oder ein Genesungsnachweis.

Grüner Pass Italien und Sardinien: Welche App braucht man?

In Italien ist also seit dem 6. August der Grüne Pass notwendig, um Zugang zur Innengastronomie und Co. zu erlangen. Wer aus Deutschland nach Italien einreist, fragt, sich, welche App können Deutsche nutzen, um den Grünen Pass zu haben?

digitale Impfpass, der in Deutschland ausgestellt wird. Oder ein Dokument, ebenfalls hier ausgestellt, dass eine Genesung oder einen negativen Test bescheinigt. Deutsche können als grünen Pass also etwa die CovPass-App vorzeigen. Nach Informationen des intalienischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit reicht für deutsche Touristen der, der in Deutschland ausgestellt wird. Oder ein Dokument, ebenfalls hier ausgestellt, dass eine Genesung oder einen negativen Test bescheinigt. Deutsche können als grünen Pass also etwa dievorzeigen.

Urlaub auf Sardinien 2021: Reisewarnungen, Risikogebiete und Co.

Die Einstufung durch das RKI zu „einfachen“ Risikogebieten ist mittlerweile entfallen. Es wird nur noch zwischen zwei Kategorien der Risikogebiete unterschieden: Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts besteht nicht. Italien ist kein Risikogebiet. Hier die aktuelle Liste des RKI zu Hochrisiko- und Virusvariantengebieten:

Brände auf Sardinien: Wo brennt es auf Sardinien

Die Waldbrände in der Montiferru-Region sind zwar inzwischen längst gelöscht, doch die Brandgefahr auf Sardinien bleibt. Auch Mitte August wüten noch einige Feuer auf der Insel. Innerhalb kürzester Zeit loderten an mehr als 40 verschiedenen, über die gesamte Insel verstreuten Stellen die Flammen. Das berichten Medien wie „L’Unione Sarda“. Schwerpunkte der jüngsten Brände waren Jerzu und Borore in der Provinz Nuoro sowie Escolca in der Provinz Süd-Sardinien.

Sardinien Urlaub 2021: Lieber Fähre oder Flugzeug?

Flug nach Sardinien buchen oder Fähre übersetzen: Das sind die beiden Möglichkeiten, auf die italienische Urlaubsinsel Sardinien zu gelangen. Die meisten Fähren legen in Livorno (Italien) ab und fahren an den sardischen Hafen Olbia im Norden der Insel. Wer mit dem eigenen Auto reisen möchte und keinen Mietwagen vor Ort zahlen möchte, nutzt die Gelegenheit, mit dem Camper oder Wohnwagen direkt aufs Schiff zu fahren. Die Fahrt dauert etwa sechs Stunden, daher bietet sich bei einer Nacht-Fähre eine Kabine zum Schlafen an. Bei der Anreise mit dem Flugzeug landen Urlauber meist in Olbia (Nord-Osten) oder Alghero (Nord-Westen). Auch in die Hauptstadt Cagliari im Süden der Insel landen einige Flüge aus Deutschland. Einfach einennach Sardinien buchen oder mit dem Auto nach Italien fahren und mit derübersetzen: Das sind die beiden Möglichkeiten, auf die italienische Urlaubsinselzu gelangen. Die meisten Fähren legen in(Italien) ab und fahren an den sardischenim Norden der Insel. Wer mit dem eigenen Auto reisen möchte und keinen Mietwagen vor Ort zahlen möchte, nutzt die Gelegenheit, mit dem Camper oder Wohnwagen direkt aufs Schiff zu fahren. Diedauert etwa, daher bietet sich bei einer Nacht-Fähre eine Kabine zum Schlafen an. Bei der Anreise mit demlanden Urlauber meist in Olbia (Nord-Osten) oder(Nord-Westen). Auch in die Hauptstadt Cagliari im Süden der Insel landen einige Flüge aus Deutschland.

Corsica und Sardinia Ferries: Nach Sardinien können Urlauber mitsamt Auto, Wohnwagen und Camper mit der Fähre übersetzen oder einen Flug buchen. Beides hat vor und Nachteile.

Sardinien-Urlaub: Corona-Regeln und Maskenpflicht für Restaurants, Bars und Geschäfte

Sardinien ist von der italienischen Regierung als weiße Zone kategorisiert. Das ist die niedrigste Stufe und bedeutet ein geringes Corona-Risiko. Für Touristen auf der beliebten Ferieninsel bedeutet das: Museen und Theater sind für Besucher geöffnet. Hotels, Restaurants und Bars dürfen Gäste empfangen. Auch die zahlreichen Campingplätze haben geöffnet. Die landesweite Ausgangssperre wurde Mitte Juni vollständig abgeschafft.

Das gilt für Camping, Hotel und Ferienhaus auf Sardinien

Gute Reisezeiten für eine Inselerkundung auf Sardinien sind Frühjahr und Herbst. Im Hochsommer steigen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad im Schatten. Es gibt über 100 Campingplätze auf der Insel, außerdem einige Tausend Hotels, Resorts und Ferienunterkünfte. Im August ist Hochsaison: Die Italiener haben Sommerferien, viele Strände sind voll und die meisten Unterkünfte sind bereits ausgebucht. Campingplätze und Unterkünfte sind für Gäste geöffnet, es gelten aber die allgemeinen Corona-Bestimmungen.

Mietwagen auf Sardinien und anderen Inseln – Die Preise ziehen stark an

Die Nachfrage nach Mietwagen ist weiter hoch, das berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Das mache sich in den Urlaubsregionen bei den Preisen bemerkbar. Ganz besonders auf beliebten Inseln sind die Mietpreise noch weiter gestiegen.

Pro Tag zahlen Verbraucherinnen Verbraucher für einen Mietwagen auf Sardinien 148 Prozent mehr als vor der Pandemie. In Deutschland sind die Preise derzeit 50 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2019.

Korsika-Urlaub 2021: Corona-Regeln für Reisen auf die Nachbarinsel

Korsika. Diese gehört aber nicht zu Italien, sondern zu Frankreich. In Frankreich steigen die Inzidenzwerte und die Corona-Zahlen zu den Neuinfektionen momentan aktuell wieder stark an. Auch auf der Insel Korsika. Frankreich und Koriska gelten als Hochrisikogebiet. Gleich über Sardinien liegt die kleinere Insel. Diese gehört aber nicht zu, sondern zu Frankreich. Insteigen dieund die Corona-Zahlen zu den Neuinfektionen momentan aktuell wieder stark an. Auch auf der Insel Korsika. Frankreich und Koriska gelten als Hochrisikogebiet. Was für Einreise und Urlaub auf Korsika gilt, erfahrt ihr in diesem Artikel

Urlaub in Italien und Europa: Corona-Regeln und -Zahlen an beliebten Urlaubsorten

