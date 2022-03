Russland durch die westlichen Sanktionen Sanktionen sollen den Druck auf Präsident Wladimir Putin erhöhen und den Kreml durch die Isolierung der russischen Wirtschaft zum Einlenken bringen. Experten sehen Russlands Schuldendienst akut in Gefahr. Nach 1998 könnte es erneut zu einer Staatspleite kommen - auch wenn diesmal vieles anders ist. Russland droht trotz voller Staatskasse die Zahlungsunfähigkeit. Auf den internationalen Finanzmärkten istdurch die westlichen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs so gut wie abgemeldet. Diesesollen den Druck auf Präsidenterhöhen und den Kreml durch die Isolierung der russischen Wirtschaft zum Einlenken bringen. Experten sehen Russlands Schuldendienst akut in Gefahr. Nach 1998 könnte es erneut zu einerkommen - auch wenn diesmal vieles anders ist. Russland droht trotz voller Staatskasse die Zahlungsunfähigkeit.

Staatspleite in Russland - Auch deutsche Investoren würden darunter leiden

Der Präsident des Berliner DIW-Instituts, Marcel Fratzscher, hält eine Staatsschuldenpleite Russlands in den kommenden Monaten für sehr wahrscheinlich. Aufgrund der westlichen Sanktionen bestehe ein hohes Risiko, dass Russland seine Schulden bei internationalen Gläubigern nicht bediene, sagte Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur. Unter einem Zahlungsausfall würden auch einige deutsche Investoren leiden. Zudem könne es zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten kommen.

Staatspleite in Russland - Kreditwürdigkeit herabgestuft

Durch die Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland ist Moskau weitgehend von den internationalen Finanzmärkten ausgeschlossen. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Russlands herabgestuft. Damit sind russische Staatsanleihen noch tiefer in den "Ramschbereich" abgetaucht. Ein Zahlungsausfall Russlands stünde "unmittelbar" bevor. Dem Finanznachrichtendienst Bloomberg zufolge hat Russland 49 Milliarden Dollar an Staatsanleihen in Dollar und Euro offen.

Staatspleite - Russlands Staatskassen sind noch gut gefüllt

Auch wenn die Anleihezahlungen in der kommenden Woche ausblieben, würde dies nicht bedeuten, dass Russland von heute auf morgen in die Staatspleite gerät. Im Grunde könnte Russland alle Fälligkeiten bedienen. Die Staatskassen sind gut gefüllt wegen der gestiegenen Energiepreise. Durch den Export von Öl und Gas hat Russland hohe Handelsüberschüsse erzielt und auf diese Weise seine Schulden in den vergangenen Jahren bezahlen können. Russland hat 640 Milliarden Dollar an Reserven. Allerdings ist der größte Teil dieser Devisenreserven im Ausland im Zuge der Sanktionen eingefroren. Daher glaubt auch Marcel Fratzscher an einen Zahlungsausfall Russlands in den kommenden Monaten.

