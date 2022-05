Kommt der neuer Saharastaub bis nach Baden-Württemberg ?

Zuerst wären die Menschen in Baden-Württemberg betroffen. Die Rede ist vom herannahenden Saharastaub – Wenn er denn bis nach Deutschland kommt. Aktuell ist nach Informationen des europäischen Atmosphärendienstes Copernicus wieder Wüstensand auf dem Weg nach Europa.

Schon wieder Saharastaub in Deutschland und BW?

Wie das EU-Programm jetzt mitteilte, bewegt sich eine große Wolke mit Saharastaub über dem Atlantik in Richtung Westen. Sie dürfte demnach bereits in diesen Tagen die Karibik erreichen. Ausläufer seien am kommenden Wochenende (21. und 22.05.2022) auch auf der Iberischen Halbinsel (Spanien und Portugal) sowie in Teilen Westeuropas zu erwarten, hieß es in der Mitteilung weiter. Ob es der Wüstensand bis nach Deutschland schafft, ist demnach noch nicht sicher.

So viel Saharastaub gibt es 2022 in Deutschland

Seit Januar 2022 gab es bereits mehrfach Wüstensand in Deutschland. Meist war dann auch der Südwesten zuerst betroffen. Doch wie viel Saharastaub kommt noch in diesem Jahr aus der Wüste bis zu uns? Der Atmosphärendienst verzeichnete in diesem Jahr bereits hohe Mengen an Sahara-Sand, die über das Mittelmeer und in Teile Europas transportiert wurden. Das soll auch weiterhin anhalten. Dieses Phänomen tritt mehrmals im Jahr auf und führte in Deutschland zuletzt Mitte März zu einer deutlichen gelblich-rötlichen Verfärbung des Himmels sowie einer Staubschicht auf Autos, Fensterscheiben und Gartenmöbeln.

