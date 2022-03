gelb-rötliche Staubschicht hat sich auf die Autos gelegt. Grund war ein Wetterphänomen, das Vor knapp zwei Wochen standen Fahrzeuge Schlange vor den Waschstraßen. Einehat sich auf die Autos gelegt. Grund war ein, das Staub aus der Sahara zu uns wehte. Er ist zwar kein seltenes Phänomen im Südwesten, doch die Konzentration war ungewöhnlich. Nun nimmt erneut eine Saharastaub-Wolke Kurs auf Baden-Württemberg.

Wann ist mit Saharastaub zu rechnen?

zu rechnen? Wird sie wieder so heftig sein wie vor zwei Wochen?

Wie sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage?

Hier gibt es alle Infos zum Saharastaub

Wann kommt der Saharastaub nach Baden-Württemberg?

Das Wetterphänomen tritt am Dienstag 29.3. 2022 und Mittwoch 30.3.2022 in Baden-Württemberg in Erscheinung, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Saharastaub sei vermutlich nicht so ausgeprägt als bei der letzten Staubwolke Mitte März. Zum Sonnenaufgang und zur Abenddämmerung ist aber wieder mit einer deutlich sichtbaren gelb-rötlichen Färbung des Himmels zu rechnen.

Kommt der Winter in BW wieder zurück?