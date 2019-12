Wegen eines Fehlalarms war der Stuttgarter Flughafen am Mittwochmittag für mehr als eine Stunde vom S-Bahn-Verkehr abgeschnitten. Nach Angaben der Bahn hatte eine Brandmeldeanlage am Notausstieg des S-Bahnhofs am Flughafen angeschlagen. Während des Feuerwehreinsatzes konnten keine Züge die Station anfahren. Die Feuerwehrleute fanden keinen Brandherd. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.