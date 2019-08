Züge fuhren seltener, kamen zu spät oder ließen Stationen aus - Probleme mit der S-Bahn in Stuttgart haben Bahnfahrern auch am Freitag zugesetzt. Bauarbeiten im Hauptbahnhof hatten am Vortag zu einer Signalstörung geführt, die die Einschränkungen auslöste. Die Verkehrsstörung sollte das ganze Wochenende andauern, wie die Bahn mitteilte. Wann genau die Züge wieder regulär fahren, war zunächst nicht absehbar.