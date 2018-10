Rassismus Rassistischer Vorfall an Bord von Ryanair

London / Annika Bleicher

Ein Mann beschimpft eine dunkelhäutige Frau an Board eines Ryanair-Fliegers. Die Fluggesellschaft steht nun in der Kritik nicht hart genug gegen den Mann vorgegangen zu sein.

Ein Mann hat eine dunkelhäutige Frau mit körperlicher Behinderung an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Ryanair beleidigt. Lautstark fordert er die Frau auf, sich umzusetzen. Die Flugbegleiter greifen ein. Aber nicht hart genug, wie viele Mitreisende und User in den Sozialen Medien finden. Der Mann wurde beruhigt und die Frau erhielt einen anderen Sitzplatz.

Wüste Beschimpfungen

Ereignet hat sich dieser Vorfall am Freitag bei einem Flug von Barcelona nach London. Auf einem Video dokumentiert der Mitreisende David Lawrence die lautstarke Auseinandersetzung und veröffentlicht das Video auf YouTube. Darauf ist zu sehen, wie der Mann die Frau als „ugly black bastard“ beschimpft. (hässlicher schwarzer Bastard“). Des weiteren droht er: “if you dont go to another seat I will push you to another seat.“ (Wenn Sie nicht zu einem anderen Platz gehen, werde ich Sie auf einen anderen Platz bringen.“)

Flugbegleiter und Mitreisende reden auf den Mann ein. Versuchen ihn zu beruhigen – ohne Erfolg.

Frau konnte nicht schnell genug aufstehen

Der “Huffington Post“ erklärt die Tochter der angegriffenen Frau, die Umstände der Auseinandersetzung. Die unter Arthritis leidende Frau konnte nicht schnell genug für den Mann aufstehen, der zu seinem Fenstersitzplatz wollte.

Nachdem der Mann nicht zu beruhigen war, erhielt die Frau einen anderen Sitzplatz. Der Flug hob wie geplant ab, mit allen Passagieren an Board ab. Ryanair reagierte auf Twitter: Die Fluggesellschaft sei sich dem Video bewusst und habe den Vorfall gemeldet.

