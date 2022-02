Seit einigen Wochen spitzt sich der Ukraine-Konflikt immer weiter zu. Russland zieht massiv Truppen an der Grenze zur Ukraine, in Belarus und anderen Regionen zusammen. Erst kürzlich haben die USA unter Berufung auf Geheimdienstinformationen gewarnt, ein Angriff Moskaus auf die ehemalige Sowjetrepublik könne unmittelbar bevorstehen. Nato-Staaten verstärken die Militärpräsenz in Osteuropa.

Aber worum geht es bei dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eigentlich genau? Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Thema findet ihr in diesem Artikel.

Warum gibt es den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine?

Was will Putin eigentlich von der Ukraine? Die Frage nach dem Grund für den Anhalten Russland-Ukraine-Konflikt ist nicht einfach zu beantworten. Die wichtigsten Hintergründe für die Belagerung der Ukraine durch russische Truppen:

Russland hat Sorge vor einer Osterweiterung der Nato und will daher nicht, dass sich auch die Ukraine – wie bereits Estland, Lettland, Litauen und Polen – dem Bündnis anschließt. Seit Jahren gibt es von Seiten der Ukraine verstärkt Bestrebungen, sich stärker zur EU hinzuwenden. Aus Sorge vor einer Annäherung der Ukraine an den Westen entzündete sich auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um die Halbinsel Krim im Osten des Landes. Russlands Präsident Putin annektierte die Krim schließlich, was der Westen als völkerrechtswidrig verurteilte. Seither herrscht im Osten der Ukraine ein Bürgerkrieg zwischen dem westlich-orientierten und dem pro-russischen Teil der Bevölkerung. Die pro-russischen Kräfte kämpfen für die Abspaltung der zwei Volksrepubliken Donezk und Luhansk von der Ukraine. Es steigt kontinuierlich die Sorge, dass Putin den Donbass wie bereits die Krim annektieren und es zum Krieg kommen könnte. Bisher wurden in dem seit 2014 andauernden Krieg im Osten der Ukraine mehr als 13.000 Menschen getötet

Hat die Ukraine zu Russland gehört?

Bis 1991 gehörte die Ukraine zur Sowjetunion (UdSSR). Mit der Auflösung der UdSSR entstanden mehrere unabhängige Staaten, darunter die Ukraine. Unter der Regierung der Sowjetunion haben einige Staaten gelitten. Sie wollen sich von Russland distanzieren und sich schützen. Daher haben sich Staaten wie Estland, Lettland, Litauen und Polen der Nato angeschlossen – was Russland als Bedrohung empfindet.

Könnte es durch einen Angriff zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen?

Aktuell spitzt sich die Lage in der Ukraine dramatisch zu. Medienberichten zufolge ist ein Angriff Russlands nicht unwahrscheinlich. Einem Bericht des Spiegel zufolge warnen sogar die US-Geheimdienste mittlerweile eindringlich vor einem bevorstehenden Angriff Putins auf die Ukraine. Der Nationale Sicherheitsberater von Joe Biden im Weißen Haus, Jake Sullivan, betonte trotz „dinglicher Situation“ allerdings, es sei nicht klar, dass Präsident Putin bereits eine „endgültige Entscheidung“ über einen Angriff getroffen habe.



Welche Auswirkungen hätte ein Krieg auf Deutschland und die Welt?

Weil die russische Politik immer aggressiver wird, steigt die Sorge vor einem bevorstehenden Krieg mit der Ukraine extrem. Bisher hat die deutsche Politik allerdings ausschließlich auf diplomatische Mittel gesetzt und schließt Waffenlieferungen an die Ukraine sowie einen militärischen Eingriff aus. Für den Fall einer militärischen Eskalation hat der Westen (samt Deutschland) Russland mit harten Wirtschaftssanktionen gedroht. Bei einer Eskalation des Ukraine-Konflikts könnten die USA und Europa Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen. Befürchtet wird als Reaktion daraufhin aber, dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland und in die EU einstellen könnte. Das würde zur wohl schlimmsten Energiekrise seit den 70ern führen.

Aktuelle Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt – Update am 14.02.2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Montag, 14. Februar, nach Kiew, um mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, für Dienstag war ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geplant. Es besteht die Sorge, dass Moskau eine Invasion der Ukraine vorbereitet. Es wird zwar auch für denkbar gehalten, dass der Aufmarsch der russischen Truppen vor allem dazu dient, Ängste zu schüren und die Nato-Staaten dazu zu bringen, neue Sicherheitsvereinbarungen mit Russland zu akzeptieren. Die US-Geheimdienste aber gehen offenbar von einem möglichen Angriff am 16. Februar aus. Es gebe klare Signale dafür, dass Russland von der Vorverlegung von Truppen zur Verlegung direkt an die ukrainische Grenze übergehe und das militärische Equipment mit Personal ausstatte, sagte der Osteuroopaexperte Wilfried Jilge am Wochenende dem Deutschlandfunk.