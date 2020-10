Rund 450 000 Euro Schaden hat ein Brand in einem Wohnhaus in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) am Mittwoch verursacht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der ehemalige landwirtschaftliche Anbau des Wohnhauses, der zu zwei Wohnungen, Lagerräumen und Garagen ausgebaut wurde, voll in Brand. Der Anbau brannte laut Polizei komplett aus, die beiden Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. An dem Hauptgebäude wurde das Dach vom Feuer beschädigt. Die Ursache der Brands war vermutlich ein technischer Defekt an einem in der Garage abgestellten Auto. Verletzt wurde niemand.