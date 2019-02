Stutensee Rund 400 000 Euro Schaden nach Feuer in Wohnhaus

Rund 400 000 Euro Schaden nach Feuer in Wohnhaus

Stutensee / DPA

Ein Brand in einem Wohnhaus in Stutensee bei Karlsruhe hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Flammen konnten am Montag von den rund 80 Einsatzkräften erst nach mehreren Stunden gelöscht werden, berichtete die Feuerwehr. Der Eigentümer des Gebäudes, der den Brand zunächst selbst löschen wollte, konnte sich ins Freie retten und sei wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt worden.

Das dreistöckige Gebäude ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 400 000 Euro, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen war der Brand im Keller ausgebrochen und hatte sich dann bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

