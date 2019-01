Todtmoos Rund 1000 Hunde rennen im Schwarzwald um die Wette

Todtmoos / DPA

In der Schwarzwaldgemeinde Todtmoos im Kreis Waldshut beginnen heute die diesjährigen internationalen Schlittenhunderennen. Zu der zwei Tage dauernden Veranstaltung werden nach Angaben der Organisatoren rund 8000 Zuschauer erwartet. Es gehen 145 Hundeführer aus sieben Nationen mit insgesamt 1000 Hunden an den Start. Die Tiere müssen in verschiedenen Kategorien und mit unterschiedlichen Gespannen Schlitten über den Schnee ziehen. Sie legen dabei pro Rennen laut Veranstalter fünf bis 24 Kilometer zurück. Das Spektakel ist ein Besuchermagnet.

In Todtmoos werden seit 1975 jährlich Schlittenhunderennen organisiert. Im vergangenen Jahr waren die Rennen mangels Schnee abgesagt worden. In diesem Jahr können sich die Veranstalter über winterliches Wetter freuen. Den Angaben zufolge liegen auf der Rennstrecke im Schwarzwald knapp 60 Zentimeter Schnee.

