Bei Routinekontrollen wurde das Bakterium „Aeromas hydrophila / civiae“ in der Milch einiger Geschäfte gefunden. Betroffen sind unter anderem Eigenmarken von Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. Das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt an, dass es sich beim Aeromas nicht um ein häufig vorkommendes Bakterium wie Listerien oder Salmonellen handelt.

Worum handelt es sich bei diesem Bakterium?

Es gehört zur Familie der Aeromonadaceae, ist beweglich und kann sowohl mit auch ohne Sauerstoff überleben und sich vermehren. Vorkommen kann es vor allem in Süß-, Brack- und Meerwasser. In die Gewässer gelangt es besonders häufig durch Abwasser. Das Bakterium führte in der Vergangenheit primär über Meerestiere, Eier oder Schnecken zu Erkrankungen.

Bei richtig gelagerten und ausreichend erhitzten Lebensmitteln ist die Gefahr einer Infektion gering. Es ist bislang unklar, wie das Bakterium in die Milch gelangt ist.

Was bedeutet der Konsum der belasteten Milch für die Gesundheit?

Das Bakterium kann Magen-Darm Erkrankungen auslösen sowie auch Wundinfektionen, wenn kontaminierte Substanzen in eine Wunde gelangen. Besonders häufig kommt es entweder zu wässrigem Durchfall, oder zu blutig-schleimigem Durchfall.

Bei Krankheitsausbrüchen ist es wichtig, den Flüssigkeitsverlust im Körper auszugleichen und ausreichend zu trinken. Auch eine Behandlung mit Antibiotika kann in schwereren Fällen nötig sein, zum Beispiel bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem.

Im Vergleich zu anderen Bakterien wie Salmonellen, spielt das Aeromas, was die Infektion bei Menschen angeht, eine untergeordnete Rolle. Dies geht aus einem Bericht des Kantonalen Lobors Zürich hervor.

Was soll man mit betroffener Milch tun?

Kunden sollten die entsprechenden Kartons zurückbringen und sich das Geld erstatten lassen, empfiehlt Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern. Wer im Moment generell auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Milch sprudelnd aufkochen. Das Abkochen und Erhitzen töte in diesem Fall die Keime ab, sagt Danitschek. Sie gibt aber zu bedenken: Darunter leidet die Qualität der Frischmilch. Enthaltene Vitamine werden zerstört, zudem habe sie dann einen „Kochgeschmack“.

Das könnte dich auch interessieren: