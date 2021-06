Die Grillsaison hat behonnen. Aber Achtung beim Grillen von Käse – es gibt einen Rückruf: Im Brat- und Grillkäse von der Marke Schärdinger sind Listerien nachgewiesen worden. Das betrifft aber nur eine Sorte mit bestimmter Chargennummer und mit Ablaufdatum im August. Worauf ist zu achten? Welches Produkt sollte man zurückgeben? Das Geld bekommt man zurück.

Wegen Listerien zurückgerufen wird der Brat- und Grillkäse mit folgenden Angaben zu Charge, Sorte, Nummer und Haltbarkeitsdatum:

Listerien sind Bakterien und können überall in der Natur vorkommen. Sie sind sehr widerstandsfähig: Der Keim kann sich sogar bei Kühlschranktemperaturen vermehren. Auch das Tiefkühlen überlebt er, vermehrt sich aber wenigstens nicht. Auch Sauerstoffmangel ist kein Problem, so dass die Überlebenskünstler oft Wachstumsvorteile gegenüber anderen Bakterien haben. Am besten wachsen sie aber bei Temperaturen von 30 bis 37 °C, wie die Verbraucherzentrale berichtet.