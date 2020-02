Betroffen von dem Rückruf seien die Förmchen Frozen und Einhorn der Charge 3128, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Es sei ein erhöhter Wert an 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD) festgestellt worden. 3-MCPD-Fettsäureester stehen im Verdacht, beim Menschen Nierenveränderungen hervorzurufen und in hohen Dosen gutartige Tumore zu verursachen. Daher soll seine ernährungsbedingte Aufnahme so gering wie möglich gehalten werden.

„Wir bitten von der Nutzung des oben aufgeführten Produkts mit der angegebenen Charge abzusehen und das entsprechende Produkt direkt an Dekoback GmbH, Flinsbacher Str. 1, 74921 Helmstadt-Bargen zurückzuschicken“, hieß es weiter.