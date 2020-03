Wann wussten Sie, dass die Lage schwierig wird?

Als wir am Samstag rund zwölf Stunden vor Abflug einchecken wollten, hieß es plötzlich: „Flug gestrichen“.

Sie haben dann auf einen neuen Flug gehofft?

Genau. Zu der Zeit gab es für uns die Info, dass es keine Evakuierungsflüge geben wird und wir versuchen sollten, irgendeinen Flug nach Europa zu buchen. Aber das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert.

Da haben Sie sich vermutlich wirklich Sorgen gemacht.

Ja, vor allem, weil man merkte, wie die Stimmung in Marokko kippte. Und dann kam Montagabend die Polizei und hat gesagt, alle Hotels müssten schließen – und wir müssten am nächsten Morgen raus. Gleichzeitig galt weiter ein Ausreisestopp.

Hat sich denn die Botschaft gemeldet?

Nach vier Tagen. „Wir arbeiten an einer Lösung“, hieß es. Wir sind dann Dienstag nach Marrakesch zum Flughafen gefahren, aber wir haben nichts erreicht. Übernachtet haben wir in einer Wohnung von einem sehr netten Vermieter. Nachts hörten wir dann ab und zu Flugzeuge, das war beruhigend. Und am nächsten Morgen kam der Anruf der Botschaft: „Sie können fliegen, wenn Sie in drei Stunden am Flughafen sein können.“ Das war super.

Im Flugzeug war die Erleichterung bestimmt groß?

Ja, der Pilot hat eine nette Durchsage gemacht und gesagt, er freue sich, uns alle nach Hause bringen zu können. Nach der Landung in Frankfurt wurde gejubelt und geklatscht.

Wie geht es Ihnen jetzt?

Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Bekannte aus Marokko schicken mir gerade Nachrichten, dass es jetzt wirklich sehr dramatisch wird am Flughafen dort. Es wird hart ausgewählt, erst mal dürfen nur Kranke, Alte und Familien mit Kindern an Bord.