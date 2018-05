Stuttgart Royals-Fans schauen Hochzeit im Kino

Stuttgart / DPA

Zahlreiche Royal-Fans haben die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle Kino verfolgt. Bereits zu Beginn der Übertragung am Samstag kamen rund 70 Zuschauer im Gloria-Kino in der Stuttgarter Innenstadt zusammen. Warum sie das Spektakel im Kino sehen wollten? „Eigentlich nur so aus Spaß“, sagte Lara aus Stuttgart, die mit einer Freundin gekommen war. Das Public Viewing sei für sie eine Art Mädels-Nachmittag.

Eine andere Zuschauerin hatte einen besonderen Bezug zu dem Großereignis im Schloss Windsor: „Ich habe ein Jahr in London gelebt“, sagte Nina aus Stuttgart. Daher interessiere sie sich für Großbritannien. Zudem schaue sie gern die Fernsehserie „Suits“, in der Meghan Markle zuletzt als Rechtsanwaltsgehilfin zu sehen war.

Zur Vorführung trank die junge Frau stilecht Tee - den gab es zu diesem Anlass im Kino gratis. Auch der Eintritt war frei. Zusätzlich zu Popcorn und Nachos wurde am Samstag auch das britische Gebäck Shortbread verkauft. Auch Hochzeitskleider eines benachbarten Brautmodengeschäfts wurden ausgestellt.